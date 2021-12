AEW | Si starebbe già preparando il terreno per il ritorno di Kenny Omega

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo un regno da campione durato quasi un anno,si è preso un periodo di pausa per recuperare dai vari acciacchi fisici che da tempo si portava dietro. All’interno dell’Elite la situazione è in continua evoluzione e la reunion della Undisputed Era sta iniziando a creare i primi problemi. Proprio ieri notte a Dynamite si sono visti i primi screzi. Qui pare che si inserirà ilon screen dial momento del suo. Guerra tra fazioni? Ieri notte a AEW Dynamite New Year’s Smash abbiamo assistito ai primi screzi tra Bobby Fish e Kyle O’Reilly, da una parte, e gli Young Bucks dall’altra. In particolare, i fratelli Jackson sembrano voler allontanare Adam Cole dai suoi storici alleati in quel di NXT. La sensazione è che Adam Cole, nelle prossime settimane, si troverà al ...