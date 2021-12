AEW | Nel corso del 2021 Tony Khan ha messo sotto contratto 30 atleti

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilè stato un anno importante nello sviluppo del prodotto AEW il cui intento è sempre quello di offrire un prodotto alternativo ed un diverso modo di proporre wrestling. Quest’anno abbiamo assistito al debutto di due nuovi show, Dark Elevation e Rampage, nonché di numerosi wrestler alcuni dei quali delle vere e proprie top star. Come noto, molti dei nuovi arrivi provengono direttamente dalla WWE, la quale, invece, ha sfoltito in maniera importante il proprio roster nell’ultimo anno e mezzo. 30 nuovi arrivi Il roster AEW sta assumendo dimensioni sempre più importanti, masembra non volersi fermare. Neldelsono stati parecchi i nuovi arrivi; tra di essi alcuni top name come Bryan Danielson, CM Punk, Adam Cole, Malakai Black, Kyle O’Reilly, Bobby Fish, Ruby Soho, ...