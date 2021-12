AEW | Match titolato annunciato per il prossimo episodio di Rampage 31 12 2021

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’di, che andrà in onda durante la vigilia di questo capodanno, avrà come portata principale la prima difesa del titolo da parte del primo 3 volte TNT Champion Cody Rhodes contro il suo sfidante Ethan Page, membro del team Men of the year. Il vice presidente esecutivo dell’All Elite è riuscito a strappare la cintura dalla vita di Sammy Guevara proprio nell’ultimodi, ovviamente non evitando gli ormai costanti fischi dei fan. Gli altridella serata. È statopoi anche untra Darby Allin, con Sting nel suo angolo, e Anthony Bowens del team degli Acclaimed. Sul fronte del wrestling femminile invece vedremo affrontarsi, in un Tag Team Street Fight, Penelope Ford e The Bunny contro il tag team formato ...

