Aeroporto di Salerno, nove milioni di euro di interventi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 3 gli interventi sull'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi approvati in questi giorni dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) grazie all'incessante lavoro della Giunta Regionale della Campania. nove milioni di euro le risorse destinate per il potenziamento dell'opera e in particolare per realizzare: il Terminal Aviazione Generale; il Fabbricato Mezzi di Rampa; la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco. "Un altro impegno mantenuto dalla Giunta De Luca per le infrastrutture indispensabili alla crescita del territorio – ha dichiarato Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania – Ora aspettiamo la pubblicazione della delibera in modo da ...

