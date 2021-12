Adriano Celentano infuriato contro i talk show. Duro sfogo, il motivo scatena la polemica (Di giovedì 30 dicembre 2021) Adriano Celentano si è lasciato andare a un Duro sfogo sui social putando il dito contro i talk show. Il motivo è inaspettato. Tagliente e sopra le righe. Adriano Celentano negli ultimi anni ha catalizzato l’attenzione non solo per i suo brani di successo intramontabili, ma anche per le sue opinioni. Il cantautore tramite i L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 30 dicembre 2021)si è lasciato andare a unsui social putando il dito. Ilè inaspettato. Tagliente e sopra le righe.negli ultimi anni ha catalizzato l’attenzione non solo per i suo brani di successo intramontabili, ma anche per le sue opinioni. Il cantautore tramite i L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

fanpage : Adriano Celentano bacchetta i talk show e la “dittatura contro i no vax” - stella04686817 : RT @zazagab2: Adriano Celentano fa esplodere la polemica no vax. E fa i complimenti a Maria Giovanna Maglie - EBamusement : Adriano Celentano fa esplodere la polemica no vax. E fa i complimenti a Maria Giovanna Maglie e a Veronica Gentili… - SanremoAncheNoi : RT @RadiocorriereTv: #BuongiornoRai 1 marzo 1981 #Celentano sul #RadiocorriereTv con #MillyCarlucci Adriano si racconta in uno speciale te… - Laura64135537 : RT @Vittori87874074: Adriano Celentano fa esplodere la polemica no vax. E fa i complimenti a Maria Giovanna Maglie e a Veronica Gentili - I… -