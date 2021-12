"Accordo raggiunto". Juve, bomba dal Barcellona: è Dembelè il botto di gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) I tifosi bianconeri si sono svegliati con una grande novità dalla Spagna: la Juventus ha già raggiunto un Accordo di massima con Moussa Sissoko, procuratore di Ousmane Dembelé, per prendere l'attaccante esterno del Barcellona la prossima estate. Lo scrive il quotidiano catalano Sport, considerato molto vicino alle vicende del club blaugrana e dunque piuttosto affidabile. Il trasferimento a Torino del 24enne francese, rivela il giornale, che è in scadenza con il club catalano e non ha ancora rinnovato, è vicino, e lo stesso giocatore ha dato l'ok al trasferimento in Italia, seppur prima sembri intenzionato ad aspettare le mosse del Psg, club dove preferirebbe andare. Senza Psg, va alla Juve - Le prossime ore, scrive Sport, saranno decisive: scadrà infatti l'ultimatum del Barcellona ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) I tifosi bianconeri si sono svegliati con una grande novità dalla Spagna: lantus ha giàundi massima con Moussa Sissoko, procuratore di Ousmane Dembelé, per prendere l'attaccante esterno della prossima estate. Lo scrive il quotidiano catalano Sport, considerato molto vicino alle vicende del club blaugrana e dunque piuttosto affidabile. Il trasferimento a Torino del 24enne francese, rivela il giornale, che è in scadenza con il club catalano e non ha ancora rinnovato, è vicino, e lo stesso giocatore ha dato l'ok al trasferimento in Italia, seppur prima sembri intenzionato ad aspettare le mosse del Psg, club dove preferirebbe andare. Senza Psg, va alla- Le prossime ore, scrive Sport, saranno decisive: scadrà infatti l'ultimatum del...

Advertising

angelomangiante : The deal is almost done. #Transfers Accordo quasi raggiunto tra la #ASRoma e Maitland Niles. La chiusura molto vi… - RaiSport : Discovery e Rai hanno raggiunto l'accordo per i diritti dei Giochi di #Pechino2022 e #Parigi2024 anche su @raiplay… - mariot_22 : Il mercato dell’Olimpia Milano non si ferma: ecco Trey Kell - 1411nico : Scusate ma #Dembele guadagna 20mil all'anno al Barca. Quale accordo di massima abbiamo raggiunto??? #Juventus - perchetendenza : 'Dembele': Perché secondo quanto riportato da @sport la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Moussa… -