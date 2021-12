A rischio la tenuta delle coalizioni; fattore Covid sul voto del Quirinale (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Al rientro dalle vacanze i parlamentari si ritroveranno a dover affrontare lo scoglio più delicato da qui alla fine della legislatura. Con il rischio che fibrillino ancor di più alleanze e schieramenti. Al momento il centrodestra è fermo sulla candidatura (non ufficiale) di Berlusconi. Ma alla Camera e al Senato si stringe sui conti e anche se il Cavaliere ha fatto sapere di avere un 'pacchetto' di voti aggiuntivi prevale tra i parlamentari la perplessità di riuscire nell'impresa di eleggere il presidente azzurro. Pd e M5s hanno lanciato da tempo messaggi precisi, se si insiste con Berlusconi c'è il rischio che crolli tutto e si vada alle urne. E se un 'big' pentastellato si dice convinto che una pattuglia di almeno venti parlamentari è pronta a votare l'ex premier ("anche per dispetto a Conte...", spiega la stessa fonte) in Fratelli d'Italia, ... Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Al rientro dalle vacanze i parlamentari si ritroveranno a dover affrontare lo scoglio più delicato da qui alla fine della legislatura. Con ilche fibrillino ancor di più alleanze e schieramenti. Al momento il centrodestra è fermo sulla candidatura (non ufficiale) di Berlusconi. Ma alla Camera e al Senato si stringe sui conti e anche se il Cavaliere ha fatto sapere di avere un 'pacchetto' di voti aggiuntivi prevale tra i parlamentari la perplessità di riuscire nell'impresa di eleggere il presidente azzurro. Pd e M5s hanno lanciato da tempo messaggi precisi, se si insiste con Berlusconi c'è ilche crolli tutto e si vada alle urne. E se un 'big' pentastellato si dice convinto che una pattuglia di almeno venti parlamentari è pronta a votare l'ex premier ("anche per dispetto a Conte...", spiega la stessa fonte) in Fratelli d'Italia, ...

