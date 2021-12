A interpretarla Zoe Massenti | il suo profilo Tik Tok conta tre milioni di follower e quello Instagram un milione

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La Befana ritorna a farsi viva al cinema (dal oggi 30 dicembre) dopo il successo del fantasy made in Italy La befana vien di notte con Paola Cortellesi. Questa volta l’attrice di Un gatto in tangenziale non è nel cast del prequel diretto da Paola Randi (Luna nera), e la sua mancanza si sente. In compenso c’è Monica Bellucci, nei panni di una strega buona che riuscirà ad aprire il cuore della ladra e orfana Paola (interpretata dalla TikToker Zoe), inconsapevole di essere la Befana che tutti conosciamo. In questa seconda avventura, come avrete intuito, si racno le origini della leggenda. Leggi anche › “The Witcher 2”, il ritorno di Yennefer di Vengerberg e Ciri: chi sono Anya Chalotra e Freya Allan ...