A Brescia vandalismo manifesti mostra dissidente cinese Badiucao

Negli ultimi dieci giorni asono stati danneggiati quasi tutti i, totem, stendardi che pubblicizzano la'La Cina non è vicina- opere di un artista' di cui ...

"Questo tipo di azioni violentemente censorie - ha commentato la presidente della fondazioneMusei Francesca Bazoli - , ironicamente, rafforzano gli obiettivi del Comune die della ...Non si arresta l'ondata dicontro i presepi e le decorazioni della provincia diallestiti per celebrare le festività natalizie.Negli ultimi dieci giorni a Brescia sono stati danneggiati quasi tutti i manifesti, totem, stendardi che pubblicizzano la mostra 'La Cina non è vicina Badiucao - opere di un artista dissidente' di cui ...Un'azione certamente organizzata e mirata, che segue alla lettera con cui il governo Cinese aveva chiesto ufficialmente a Brescia di cancellare la mostra.