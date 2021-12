76 milioni per l’enogastronomia (Di giovedì 30 dicembre 2021) 76 milioni di euro complessivi per il comparto, che supportino l’ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani, la promozione integrata della filiera agroalimentare italiana, che siano da supporto agli investimenti, e che concorrano al taglio del cuneo fiscale, che potrà generare ulteriori effetti positivi. Sono questi i provvedimenti più significativi per il settore della ristorazione finanziati dalla legge di bilancio 2022, appena approvata dal Parlamento. Una grande soddisfazione per le Associazioni di categoria, ADG (Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto), APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), CHIC (Charming Italian Chef) e JRE Italia (Jeunes Restaurateurs), che con il movimento #Farerete si sono spese insieme negli ultimi mesi per fare in modo che una fetta degli investimenti stanziati finisse nelle casse della ristorazione, così colpita dalle ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 dicembre 2021) 76di euro complessivi per il comparto, che supportino l’ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani, la promozione integrata della filiera agroalimentare italiana, che siano da supporto agli investimenti, e che concorrano al taglio del cuneo fiscale, che potrà generare ulteriori effetti positivi. Sono questi i provvedimenti più significativi per il settore della ristorazione finanziati dalla legge di bilancio 2022, appena approvata dal Parlamento. Una grande soddisfazione per le Associazioni di categoria, ADG (Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto), APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), CHIC (Charming Italian Chef) e JRE Italia (Jeunes Restaurateurs), che con il movimento #Farerete si sono spese insieme negli ultimi mesi per fare in modo che una fetta degli investimenti stanziati finisse nelle casse della ristorazione, così colpita dalle ...

