500 euro a chi si vaccina, Austria pensa a bonus per terza dose (Di giovedì 30 dicembre 2021) bonus di 500 euro per chi si riceve la terza dose di vaccino anti covid. E’ la proposta che fa discutere in Austria. Il bonus è suggerito dal partito socialdemocratico SPÖ, all’opposizione, per ridare vigore alla campagna di vaccinazione dopo il rallentamento relativo soprattutto alla somministrazione di dosi booster. Secondo i media Austriaci, il cancelliere Karl Nehammer – che ha discusso l’ipotesi in un’intervista con l’agenzia Apa – non ha chiuso la porta e giudica “un segnale positivo” ogni soluzione che favorisca l’aumento delle vaccinazioni. La proposta di un bonus terza dose sarebbe apprezzata anche dal vicecancelliere Werner Kogler, come riferisce oe24, che sarebbe ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021)di 500per chi si riceve ladi vaccino anti covid. E’ la proposta che fa discutere in. Ilè suggerito dal partito socialdemocratico SPÖ, all’opposizione, per ridare vigore alla campagna dizione dopo il rallentamento relativo soprattutto alla somministrazione di dosi booster. Secondo i mediaci, il cancelliere Karl Nehammer – che ha discusso l’ipotesi in un’intervista con l’agenzia Apa – non ha chiuso la porta e giudica “un segnale positivo” ogni soluzione che favorisca l’aumento dellezioni. La proposta di unsarebbe apprezzata anche dal vicecancelliere Werner Kogler, come riferisce oe24, che sarebbe ...

