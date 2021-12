40 mila docenti non vaccinati da sostituire: convocazioni tramite mad messa a disposizione. Voglioinsegnare.it (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le vacanze natalizie si avvicinano, ma la carenza di supplenti si fa ogni giorno più preoccupante. A gennaio, infatti, saranno ufficializzate le cifre dei docenti senza vaccino che perderanno la cattedra e bisognerà sostituirli. Dopo l’obbligo di vaccinazione introdotto il 15 dicembre, dei circa 50mila insegnanti che non si vaccineranno, circa un 20% sarebbe ricorso L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le vacanze natalizie si avvicinano, ma la carenza di supplenti si fa ogni giorno più preoccupante. A gennaio, infatti, saranno ufficializzate le cifre deisenza vaccino che perderanno la cattedra e bisognerà sostituirli. Dopo l’obbligo di vaccinazione introdotto il 15 dicembre, dei circa 50insegnanti che non si vaccineranno, circa un 20% sarebbe ricorso L'articolo .

