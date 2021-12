30 Dicembre 1921: nasce Alfonso Santagiuliana (Di giovedì 30 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Se pensi ai giocatori vicentini del Grande Torino ti vengono subito in mente Romeo Menti e Virgilio Maroso. Lo scudetto 1945/46 lo vinse anche Alfonso Santagiuliana, che oggi avrebbe compiuto un secolo. Un gol in quella stagione: il 9 Giugno di settantacinque anni fa alla Pro Livorno. Per lui, nato a circa 25 km dalla città del Palladio, settantanove partite in A con i biancorossi e 136 con i cadetti tra Vicenza e Marzotto. Quando festeggiava i quarant’anni fa nasceva a Brescia Stefano Bonometti, colonna delle Rondinelle negli anni Ottanta e Novanta con una parentesi all’Ancona. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 30 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) – Se pensi ai giocatori vicentini del Grande Torino ti vengono subito in mente Romeo Menti e Virgilio Maroso. Lo scudetto 1945/46 lo vinse anche, che oggi avrebbe compiuto un secolo. Un gol in quella stagione: il 9 Giugno di settantacinque anni fa alla Pro Livorno. Per lui, nato a circa 25 km dalla città del Palladio, settantanove partite in A con i biancorossi e 136 con i cadetti tra Vicenza e Marzotto. Quando festeggiava i quarant’anni fava a Brescia Stefano Bonometti, colonna delle Rondinelle negli anni Ottanta e Novanta con una parentesi all’Ancona. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

