007 | perché il Copasir ha bacchettato ancora il governo La versione di Elio Vito

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Siamo alla fine dell’anno ed è tempo di bilanci. Quest’anno politico si conclude con ben due poco invidiabili record ottenuti dalDraghi, sostenuto praticamente dall’unanimità delle forze politiche (anche Fratelli d’Italia, la principale se non unica forza di opposizione, ha spesso fatto giustamente prevalere il cosiddetto “senso di responsabilità”). È stata votata in Parlamento la fiducia alnumero 35 – e per unche può contare su una maggioranza del 90% è davvero un paradosso! Praticamente una a settimana, più di tutti i precedenti criticati e criticabili governi (Conte, Gentiloni, Renzi, Letta, Monti, Berlusconi). Io stesso, come ministro per i Rapporti con il Parlamento, nei tre anni e mezzo delBerlusconi IV ero riuscito a mantenere, in un periodo di forte conflittualità politica ...