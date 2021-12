Zona gialla e arancione, quali Regioni cambiano colore da lunedì 3 gennaio 2022 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il virus e la sua variante Omicron continuano a circolare e presto l’Italia cambierà di nuovo colore perché da lunedì 3 gennaio saranno molte le Regioni che dal bianco passeranno al giallo, alcune addirittura all’arancione. Un inizio anno diverso, una cartina per l’ennesima volta modificata e italiani che, a distanza di tempo, continuano a combattere una battaglia contro la pandemia, che non si può dire ancora vinta. quali Regioni cambiano colore da lunedì 3 gennaio 2022? Lazio e Lombardia, di cui ormai si parla da giorni, molto probabilmente passeranno in Zona gialla da lunedì 3 gennaio. Anzi, l’ipotesi si fa sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il virus e la sua variante Omicron continuano a circolare e presto l’Italia cambierà di nuovoperché dasaranno molte leche dal bianco passeranno al giallo, alcune addirittura all’. Un inizio anno diverso, una cartina per l’ennesima volta modificata e italiani che, a distanza di tempo, continuano a combattere una battaglia contro la pandemia, che non si può dire ancora vinta.da? Lazio e Lombardia, di cui ormai si parla da giorni, molto probabilmente passeranno inda. Anzi, l’ipotesi si fa sempre ...

