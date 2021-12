Zona Bianca ospiti 29 dicembre, le anticipazioni dell’ultima puntata del 2021 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zona Bianca ospiti 29 dicembre 2021 Giuseppe Brindisi ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 29 dicembre 2021)29Giuseppe Brindisi ...

Advertising

enpaonlus : Bianca e Pamela si sono ritrovate. Tornata a casa la gatta smarrita in zona Borgo (Rieti) - HuffPostItalia : Abrignani, Cts: 'Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca' - Corriere : Covid, Abrignani: «Senza i ricoveri dei no vax, l’Italia sarebbe in zona bianca» - frabett : RT @EasyInve: Diciamo chiaramente che tra zona bianca e zona gialla non cambia nulla. Nulla, nemmeno una restrizione. Linko thread del semp… - VVMM891 : @matt_2994 @_cristiano73 @AceccKramer Si chiaro. Però fino al 10% sei in zona bianca, quindi nessun rischio secondo… -