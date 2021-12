Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 29 dicembre 2021 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questa sera, mercoledì 29 dicembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 29 dicembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. anticipazioni e ospiti Nella puntata in onda stasera si parlerà della situazione pandemica attuale, a pochi giorni dal capodanno, con la variante Omicron sempre più diffusa e la forsennata corsa ai tamponi da parte di molti cittadini che hanno preso d’assalto le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Questa sera, mercoledì 29, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 29, di? Scopriamoli insieme.Nellain onda stasera si parleràsituazione pandemica attuale, a pochi giorni dal capodanno, con la variante Omicron sempre più diffusa e la forsennata corsa ai tamponi da parte di molti cittadini che hanno preso d’assalto le ...

