Zeman: “Insigne al Toronto? Ha sempre sognato la maglia del Napoli. Vi dico solo una cosa” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zdenek Zeman parla del possibile passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto. Il capitano del Napoli potrebbe trasferirsi in MLS a parametro zero. Zdenek Zeman ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha commentato il possibile trasferimento di Lorenzo Insigne, dal Napoli al Toronto: “Offerta irrinunciabile? Non so, non posso consigliare. Ora Lorenzo è abbastanza grande per poter fare la scelta che ritiene migliore. Certamente da un punto di vista sportivo pensare che possa lasciare il Napoli in grado di lottare per lo scudetto può significare per lui perdere una grande opportunità. Ma non voglio giudicare quella che sarà la sua decisione”. Insigne RISCHIA IL MONDIALE? – “Mancini lo conosce bene. E poi in azzurro ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zdenekparla del possibile passaggio di Lorenzoal. Il capitano delpotrebbe trasferirsi in MLS a parametro zero. Zdenekai microfoni della Gazzetta dello Sport ha commentato il possibile trasferimento di Lorenzo, dalal: “Offerta irrinunciabile? Non so, non posso consigliare. Ora Lorenzo è abbastanza grande per poter fare la scelta che ritiene migliore. Certamente da un punto di vista sportivo pensare che possa lasciare ilin grado di lottare per lo scudetto può significare per lui perdere una grande opportunità. Ma non voglio giudicare quella che sarà la sua decisione”.RISCHIA IL MONDIALE? – “Mancini lo conosce bene. E poi in azzurro ...

