Zac Efron: età, fidanzata, Lily Collins, film (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zachary David Alexander Efron è un attore, cantante e produttore cinematografico statunitense. Scopriamo alcune curiosità su di lui. Zac Efron: età Zac Efron è nato a San Luis Obispo, il 18 ottobre nel 1987. Ha dunque 35 anni ed è del segno della Bilancia. Vita privata Zac Efron è nato a San Luis Obispo, California, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Zachary David Alexanderè un attore, cantante e produttore cinematografico statunitense. Scopriamo alcune curiosità su di lui. Zac: età Zacè nato a San Luis Obispo, il 18 ottobre nel 1987. Ha dunque 35 anni ed è del segno della Bilancia. Vita privata Zacè nato a San Luis Obispo, California, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

chiaraa_ferri : RT @stanga_mattia: Io comunque non ci credo che zac efron nei suoi momenti di rabbia non si metta a cantare BET ON IT - fedsisvapor : RT @stanga_mattia: Io comunque non ci credo che zac efron nei suoi momenti di rabbia non si metta a cantare BET ON IT - francigiove1 : RT @stanga_mattia: Io comunque non ci credo che zac efron nei suoi momenti di rabbia non si metta a cantare BET ON IT - LauraColasurdo : RT @stanga_mattia: Io comunque non ci credo che zac efron nei suoi momenti di rabbia non si metta a cantare BET ON IT - SIsolomestessa : RT @stanga_mattia: Io comunque non ci credo che zac efron nei suoi momenti di rabbia non si metta a cantare BET ON IT -