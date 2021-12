Xiaomi Watch S1 ufficiale: cosa propone il nuovo smartwatch (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono giunte interessanti novità che riguardano non solo la gamma dei nuovi Xiaomi 12, ma anche il debutto di due gadget che il produttore stesso ha voluto anticipare su Weibo. Si tratta dello Xiaomi Watch S1 e degli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Noise Cancelling Headphones 3. Dall’immagine mostrata nell’evento tenutosi ieri, martedì 28 dicembre, il design dello smartWatch si è presentato abbastanza moderno e minimal, ma si è trattato esclusivamente di un accenno sviante. L’orologio intelligente ha sfoggiato linee più classiche, con cinturino color cuoio ed una cassa in acciaio inossidabile. Il display di forma circolare e da 1,43 pollici è protetto da un vetro zaffiro resistente più del dovuto ad urti e graffi. Lo Xiaomi Watch S1 è in grado di monitorare 117 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sono giunte interessanti novità che riguardano non solo la gamma dei nuovi12, ma anche il debutto di due gadget che il produttore stesso ha voluto anticipare su Weibo. Si tratta delloS1 e degli auricolariMi True Wireless Noise Cancelling Headphones 3. Dall’immagine mostrata nell’evento tenutosi ieri, martedì 28 dicembre, il design dello smartsi è presentato abbastanza moderno e minimal, ma si è trattato esclusivamente di un accenno sviante. L’orologio intelligente ha sfoggiato linee più classiche, con cinturino color cuoio ed una cassa in acciaio inossidabile. Il display di forma circolare e da 1,43 pollici è protetto da un vetro zaffiro resistente più del dovuto ad urti e graffi. LoS1 è in grado di monitorare 117 ...

