Xiaomi 12, appena presentata la nuova serie: tre modelli equipaggiati con Snapdragon di 8^ generazione (Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ stato svelato al mondo intero nelle scorse ore il nuovo Xiaomi 12, l’ultimo modello di smartphone della nota multinazionale cinese. Si tratta di una “famiglia” di tre diversi dispositivi mobile, ognuno con determinate caratteristiche e di conseguenza con un preciso prezzo. Xiaomi 12, 29/12/2021 – Computermagazine.itNel dettaglio si chiamano Xiaomi 12, quindi 12 Pro e 12X, il più “sobrio” dei tre. Il modello base è quello dalle dimensioni più contenute, avendo uno schermo con tecnologia Amoled da 6.28 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Inoltre, è presente il sensore per le impronte sotto il display in Corning Gorilla Glass Victus. Xiaomi 12, 29/12/2021 – Computermagazine.itXiaomi 12 PRESENTATO UFFICIALMENTE: LE CARATTERISTICHE DEI TRE ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) E’ stato svelato al mondo intero nelle scorse ore il nuovo12, l’ultimo modello di smartphone della nota multinazionale cinese. Si tratta di una “famiglia” di tre diversi dispositivi mobile, ognuno con determinate caratteristiche e di conseguenza con un preciso prezzo.12, 29/12/2021 – Computermagazine.itNel dettaglio si chiamano12, quindi 12 Pro e 12X, il più “sobrio” dei tre. Il modello base è quello dalle dimensioni più contenute, avendo uno schermo con tecnologia Amoled da 6.28 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Inoltre, è presente il sensore per le impronte sotto il display in Corning Gorilla Glass Victus.12, 29/12/2021 – Computermagazine.it12 PRESENTATO UFFICIALMENTE: LE CARATTERISTICHE DEI TRE ...

Advertising

iLuca90 : #Xiaomi ha annunciato in ???? la nuova #Xiaomi12Series ma non solo! Tutte le novità dell'evento appena terminato in a… - rompabale : @Precarioillumi1 Io ho uno Xiaomi Redmi note 9 pro da qualche mese e non mi trovo male. A mia moglie ho appena rega… - POLESI_NE : ???? Grazie, appena arriva mio figlio, domani, mi farò aiutare. Spero per Xiaomi. Buon Natale ?? (domanda: meglio te… - NeoEnigma : Il set di cacciaviti #Xiaomi super resistente costa appena 27 euro - - togone76 : RT @macitynet: Il set di cacciaviti Xiaomi super resistente costa appena 27 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi appena iPad, Apple brevetta un accessorio un po' cover, un po' power bank, un po'... Geomag I brevetti, si sa, sono un indicatore appena vago di ciò che ha in mente un'azienda, soprattutto ... Il miglior Xiaomi per foto senza 5G? Redmi Note 10 Pro , compralo al miglior prezzo da Unieuro a 269 ...

Xiaomi 12 e 12 Pro ufficiali: i top di gamma low cost 2022 A 12 mesi esatti dal lancio in Cina di Xiaomi Mi 11, la serie top di gamma 2021 del colosso di Pechino, sono stati appena ufficializzati Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro , i top di gamma per il 2022 . Entrambi sono dotati del chip più veloce di Qualcomm, ma poi si differenziano per molte altre caratteristiche come ...

Xiaomi 12, appena presentata la nuova serie: tre modelli equipaggiati con Snapdragon di 8^ generazione Computer Magazine Xiaomi 12 strizza l'occhio al modding: ecco i file sorgente del kernel Xiaomi ha già rilasciato i file sorgente del kernel di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro: la community del modding inizia a realizzare le prime custom ROM.

Xiaomi Flip ufficialmente brevettato: tutto sul nuovo pieghevole dell’azienda cinese Anche Xiaomi vuole puntare forte sul mercato dei device pieghevoli, e ha appena brevettato il suo nuovo Flip. Ecco cosa sappiamo a riguardo ...

I brevetti, si sa, sono un indicatorevago di ciò che ha in mente un'azienda, soprattutto ... Il migliorper foto senza 5G? Redmi Note 10 Pro , compralo al miglior prezzo da Unieuro a 269 ...A 12 mesi esatti dal lancio in Cina diMi 11, la serie top di gamma 2021 del colosso di Pechino, sono statiufficializzati12 e12 Pro , i top di gamma per il 2022 . Entrambi sono dotati del chip più veloce di Qualcomm, ma poi si differenziano per molte altre caratteristiche come ...Xiaomi ha già rilasciato i file sorgente del kernel di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro: la community del modding inizia a realizzare le prime custom ROM.Anche Xiaomi vuole puntare forte sul mercato dei device pieghevoli, e ha appena brevettato il suo nuovo Flip. Ecco cosa sappiamo a riguardo ...