WWE | In risalita gli ascolti dell’ultimo episodio Raw del 2021

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ultimodell’anno di Monday Night Raw, e ultimo appuntamento dello show rosso prima del PPV Day 1, ha fatto registrare unaneglirispetto alla settimana precedente. Infatti l’ha raggiunto un totale di 1.592 telespettatori su USA Network, rispetto ai 1.553 spettatori dello scorso, ottenendo così un incremento del 2,51%. L’ ultimodell’anno di RAW ha ottenuto un rating di 0,41 nella fascia demografica 18-49, aumentando del 7,84% rispetto al rating di 0,38 registrato la scorsa settimana. Glitotali di Raw nelPer quanto riguarda glitotali delMonday Night Raw ha fatto registrare un totale di 91.337 spettatori, per una media di ...

