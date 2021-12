Volley maschile | Superlega 2021 2022 | dominio Perugia | Verona sconfitto in tre set

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La Sir Safety Conaddomina in tre set la sfida casalinga contro il(25-20, 25-20, 25-18), valida per la seconda giornata di ritorno del campionato didi. Continua la striscia di vittorie dei padroni di casa, mentre gli scaligeri di Stoytchev sono costretti ad arrendersi dopo il bel successo contro Trento. CALENDARIO 15^ GIORNATA: DATE, ORARI E DIRETTA TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Primo set equlibrato fio al 6-6. Tre ace consecutivi di Plotnyckyj portanosul 12-7, e i padroni di casa difendono alla grande il vantaggio allungando sul +6 con una pipe di Leon ...

Advertising

sportface2016 : #Volley #Superlega 2021/2022: dominio #Perugia, #Verona sconfitto in tre set - mammolaele12 : @Asia90847274 io quest'anno ho assistito a tre partite della roma volley,tra cui una con il monza e una con scandic… - Campioni_cn : Volley maschile A2: rinviata la sfida tra Kemas Lamipel S.Croce e VBC Synergy Mondovì - zazoomblog : Volley maschile Lube Civitanova: positivo anche Zaytsev ora i casi sono totali sono 7 - #Volley #maschile… - 0111_kaede : RT @prdvolley: Il baricentro del volley italiano tende verso Nord, ma esistono splendide eccezioni. Siamo andati alla scoperta della Tonno… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile

Corriere dello Sport

... la città di Macerata e la nazionale italianapallavolo sordi, che sarà protagonista alle ... Tra i convocati azzurri anche un atleta marchigiano, il palleggiatore della NovaLoreto Marco ...Cuneo - Cantù, di Serie A2, è stata rinviata . A comunicarlo, la società cuneese con un post sui canali social: ' La prima giornata del girone di ritorno, in programma per domenica 2 gennaio che vedeva la Banca Alpi ...La Sir Safety Conad Perugia domina in tre set la sfida casalinga contro il Verona Volley (25-20, 25-20, 25-18), valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volle ...Un altro rinvio nella SuperLega 2021-2022, il massimo campionato italiano di volley maschile. Civitanova-Milano, incontro in programma domenica 2 gennaio (ore 20.30), non si potrà disputare a causa de ...