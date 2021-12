Volley maschile | Lube Civitanova | positivo anche Zaytsev | ora i casi sono totali sono 7

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Covid-19 continua a non dare tregua allache, dopo i contagio di Simone Anzani, Rok Jeroncic, Robertlandy Simon e Marlon Yant, deve fare i conti con altri tredi positività. Si tratta del libero Fabio Balaso, del palleggiatore Daniele Sottile e dell’opposto Ivan. In totale, dunque,sette i giocatori in isolamento per il club marchigiano. Gli allenamentistati sospesi per altre 48 ore e, nella giornata di venerdì 31 dicembre, il gruppo squadra ripeterà il tampone molecolare. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Volley maschile, #LubeCivitanova: positivo anche #Zaytsev, ora i casi sono totali sono 7 - sportface2016 : #Volley, #Superlega 2021/2022: #LubeCivitanova-#AllianzMilano rinviata per #COVID19 - fssitalia : La Nazionale maschile di Volley in raduno a Macerata. Sarà ricevuta dal sindaco e giocherà anche un’amichevole - WCogitoergosum : @FBiasin 4×100m staffetta maschile perché un miracolo può capitare ma 4 insieme difficilissimo 100m jacobs miracolo… - EmaPaladino : @FBiasin 1 Jacobs 100 metri 2 volley maschile e femminile campioni d'europa (dopo olimpiadi flop) 3 Italia del calcio campione d'europa -

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile

Corriere dello Sport

Torna in Basilicata ilgiovanile internazionale e nello specifico a Marsicovetere che dal 5 al 9 gennaio ospiterà la nazionale Italia Under 18alla ricerca del pass per il campionato europeo di categoria. A ...... la città di Macerata e la nazionale italianapallavolo sordi, che sarà protagonista alle ... Tra i convocati azzurri anche un atleta marchigiano, il palleggiatore della NovaLoreto Marco ...Il Covid-19 continua a non dare tregua alla Lube Civitanova che, dopo i contagio di Simone Anzani, Rok Jeroncic, Robertlandy Simon e Marlon Yant, deve fare i conti con altri tre casi di positività. Si ...Un altro rinvio nella SuperLega 2021-2022, il massimo campionato italiano di volley maschile. Civitanova-Milano, incontro in programma domenica 2 gennaio (ore 20.30), non si potrà disputare a causa de ...