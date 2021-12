Volley femminile | Roma | nove casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il-19 colpisce anche l’Acqua & SaponeClub. Il club ha infatti reso noto che, dopo aver effettuato un nuovo controllo con tampone molecolare su giocatrici e staff delprima, sono emersi ottoditra le atlete e ed uno nello staff. Ecco la nota della società: “E’ stato predisposto un programma di monitoraggio sanitario e assistenza atletica per tutte le atlete in quarantena. La società augura una pronta guarigione a tutte le persone, sportive e non, coinvolte neidiin questo delicato periodo con la sincera speranza di un ritorno alla normalità quanto prima”. SportFace.