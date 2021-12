Volley femminile | Coppa Italia | domani i quarti di finale | rinviata Scandicci-Busto Arsizio

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Ladientra nel vivo con la disputa deiditutti i fari sono puntati sui campi di Villorba, Monza e Novara. La sfida tra, invece, è stata spostata alla giornata del 3 gennaio (ore 17:30). Il motivo risiede nella volontà di accertarsi su diversi casi di positività nel gruppo squadra della formazione toscana. Ricordiamo che le finali della competizione sono previste a Roma per le giornate del 5 e 6 gennaio. SportFace.

...Federale Pavesi di Milano il recupero della gara tra Club Italia CRAI e Tecnoteam Albese... Club Italia A22021 - 2022 Serie A1Squadra RomaClub Arrivano nuovi aggiornamenti sul cluster che ha colpito buona parte del gruppo squadra dell'Acqua & Sapone Roma. La società ha reso noto, tramite una nota di stampa, ...Nella giornata di domani andranno in scena i quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile: rinviata solamente Scandicci-Busto Arsizio.In gara secca, domani alle 20.30 S.G. In Marignano-Macerata e Brescia-Futura determineranno le finaliste che il 6 gennaio a Roma giocheranno per conquistare il trofeo ...