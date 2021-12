“Vite al Limite”. Non voleva sposare il suo fidanzato perché si vergognava del suo peso. Il cambiamento è stato pazzesco – FOTO (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Alicia Kirgan “Vite al Limite” è una docu-serie in onda su Real Time che mostra il viaggio di persone affette da obesità patologica verso uno stile di vita più sano. Generalmente, si aggirano intorno L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “al”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Alicia Kirgan “al” è una docu-serie in onda su Real Time che mostra il viaggio di persone affette da obesità patologica verso uno stile di vita più sano. Generalmente, si aggirano intorno L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

aoasminiskirts : RT @prostataenorme: toglietemi i marshmallows perchè sennò finisco a vite al limite - prostataenorme : toglietemi i marshmallows perchè sennò finisco a vite al limite - MarySpes : RT @2Claudiano79: @michele_geraci @federicofubini Siamo diventati uno Stato con la legge morale. Limite 130 in autostrada ma tu vai a 80 co… - luc_sca : RT @2Claudiano79: @michele_geraci @federicofubini Siamo diventati uno Stato con la legge morale. Limite 130 in autostrada ma tu vai a 80 co… - lucabattanta : RT @2Claudiano79: @michele_geraci @federicofubini Siamo diventati uno Stato con la legge morale. Limite 130 in autostrada ma tu vai a 80 co… -