Vita di Pi stasera in TV su Rai3: la trama del film premio Oscar diretto da Ang Lee (Di mercoledì 29 dicembre 2021) stasera su Rai3 va in onda Vita di Pi, il film premio Oscar diretto da Ang Lee nel 2012, tratto dal romanzo omonimo di Yann Martel. Un mercoledì anomalo stasera su Rai3, dove, alle 21:20, il consueto appuntamento con Chi l'ha visto? sarà sostituito dal film Vita di Pi, diretto nel 2012 da Ang Lee e vincitore di ben quattro premi Oscar. Adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Yann Martel, la trama del film, che comincia con Pi adulto (Irrfan Khan), è quasi un lungo flashback ed è la storia del diciassettenne Piscine Molitor Patel, detto Pi (interpretato dall'esordiente Suraj Sharma), nato e cresciuto all'interno dello ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 dicembre 2021)suva in ondadi Pi, ilda Ang Lee nel 2012, tratto dal romanzo omonimo di Yann Martel. Un mercoledì anomalosu, dove, alle 21:20, il consueto appuntamento con Chi l'ha visto? sarà sostituito daldi Pi,nel 2012 da Ang Lee e vincitore di ben quattro premi. Adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Yann Martel, ladel, che comincia con Pi adulto (Irrfan Khan), è quasi un lungo flashback ed è la storia del diciassettenne Piscine Molitor Patel, detto Pi (interpretato dall'esordiente Suraj Sharma), nato e cresciuto all'interno dello ...

Advertising

RaiUno : Amante della lettura, corteggiata dal bello e meschino Gaston, l'uomo più popolare del paese, la giovane Belle sogn… - AdpTeresa : Che effetto hanno su te queste parole? Rinnova la tua vita in lui, per annunciarlo con passione. Continua il cammin… - lucabattanta : RT @grotondi: In tanti anni di vita parlamentare ho mangiato alla Camera solo una volta,stasera in vista della notte di votazioni ci ho pro… - MattiaGallo17 : RT @grotondi: In tanti anni di vita parlamentare ho mangiato alla Camera solo una volta,stasera in vista della notte di votazioni ci ho pro… - MMastrantuono : RT @grotondi: In tanti anni di vita parlamentare ho mangiato alla Camera solo una volta,stasera in vista della notte di votazioni ci ho pro… -