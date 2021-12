Vita di Pi ispirato a una storia vera? Cosa sapere sul pluripremiato film (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Vita di Pi, scopriamo trama e curiosità del film di Ang Lee tratto dall’omonimo romanzo di Yann Martel: è ispirato a una storia vera o si tratta solo di fantasia? Quattro premi Oscar, un Golden Globe e due BAFTA. Il film Vita di Pi, diretto nel 2012 da Ang Lee, ha avuto un enorme successo sia di critica che di pubblico, incassando oltre 600 milioni di dollari a fronte di un budget di 120 milioni. (screenshot video)L’acclamata pellicola è un adattamento cinematografico dell’omonimo best seller di Yann Martel. Il protagonista è Molitor Patel, chiamato semplicemente Pi, il quale attraverso una serie di flashback racconta la sua incredibile storia personale a uno scrittore in cerca di uno spunto per un romanzo. Figlio di un proprietario di ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 dicembre 2021)di Pi, scopriamo trama e curiosità deldi Ang Lee tratto dall’omonimo romanzo di Yann Martel: èa unao si tratta solo di fantasia? Quattro premi Oscar, un Golden Globe e due BAFTA. Ildi Pi, diretto nel 2012 da Ang Lee, ha avuto un enorme successo sia di critica che di pubblico, incassando oltre 600 milioni di dollari a fronte di un budget di 120 milioni. (screenshot video)L’acclamata pellicola è un adattamento cinematografico dell’omonimo best seller di Yann Martel. Il protagonista è Molitor Patel, chiamato semplicemente Pi, il quale attraverso una serie di flashback racconta la sua incredibilepersonale a uno scrittore in cerca di uno spunto per un romanzo. Figlio di un proprietario di ...

