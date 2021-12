VIDEO Sci alpino | Petra Vlhova vince lo slalom di Lienz Federica Brignone 16ma dopo una buona prima manche

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)ha vinto lodi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. La slovacca si è imposta sulle nevi austriache, conquistando il secondo successo stagionale in questa specialità e portandosi in terza posizione in classifica generale, a 135 punti di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin e a -42 dalla nostra Sofia Goggia.aver firmato il miglior tempo nellaha giganteggiato anche nella seconda e ha così preceduto l’austriaca Katharina Liensberger di 51 centesimi e la svizzera Michelle Gisin di 68 centesimi. La nostra, ottima dodicesima a metà gara, è scivolata indietro e ha concluso al 16mo ...

...DEL SUPERG DI BORMIO LA CRONACA DEL SUPER - G DI BORMIO LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDOLA ...ALPINO - 13.25 Così gli altri italiani: 13° Christof Innerhofer a 1.66, 24° Dominik Paris a 2.18, ...... che concede la ribalta di un canale generalista per le gare in Italia della Coppa del Mondo di,... ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming, gratuita sul sito ...Petra Vlhova ha vinto lo slalom di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. La slovacca si è imposta sulle nevi austriache, conquistando il secondo successo stagionale in qu ...RIETI - Sono arrivati questa mattina a Pian de Valli, al Terminillo, i primi camion carichi di neve prelevata dalle zone più innevate per provare a garantire l'apertura almeno ...