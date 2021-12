Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)DEL 29 DICEMBREORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASULLA STATALE FLAMINIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO AL KM 18 E 500 CIRCA DIREZIONE RIANO PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA SI RALLENTA IN VIA DI VERMICINO A BORGHESIANA, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA CASILINA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA ...