Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 15 | 30

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)DEL 29 DICEMBREORE 15,20 CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA BUFALOTTA IN COMPLANARE INTERNA PERCORRENDO LA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA LA STATALE APPIA E VIA MURA DIE FRANCESI NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA IL GRANDE RACCORDO E GIARDINETTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SI STA IN CODA IN VIA PRENESTINA, IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI TORRENOVA NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI VITERBO A NEPI TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA NEPESINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CERRO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO ...