Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)DEL 29 DICEMBREORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE, PER UN VEICOLO IN PANNE, CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO, IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN LOCALITA’ LA STORTA, CI SONO CODE TRA LA BRACCIANESE E VIA TRIONFALE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, ALTRE CODE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE CENTRO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO, LE CODE SONO DOVUTE A UN INCIDENTE AVVENUTO APPUNTO SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA A24, IN DIREZIONE ...