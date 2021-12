Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)DEL 29 DICEMBREORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA NARO, IN DIREZIONELA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA PONTINA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI DA VIA DI TRIGORIA A CASTEL DI DECIMA, VERSO IL RACCORDO ANULARE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO SULLA TANGENZIALE EST PERMANGONO LE CODE SULLA SALARIA, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, IN DIREZIONE CENTRO ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA LA CIRCONE SULLA-NAPOLI ...