Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)DEL 29 DICEMBREORE 08.35 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA RAMPA DI IMMISSIONE ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO, SI SONO FORMATE CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SULLA VIA SALARIA, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO DA VIA DEI DUE PONTI A VIA FABBRONI, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI, SIAMO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONELE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO LA LINEA TRAM 3 SI TRASFERISCE SU GOMMA TRA PORTA MAGGIORE E LA STAZIONE TRASTEVERE INFINE, PER IL ...