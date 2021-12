Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2021 ore 07 | 30

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)DEL 29 DICEMBREORE 07.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA, UNSERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI PRESENTA NEL COMPLESSO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ LE UNICHE SEGNANI INTERESSANO LA VIA SALARIA, QUI CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE LA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA E IL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN TUTTI I CASI I CASI VERSO IL CENTRO PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE NELLA GIORNATA DEL 31 DICEMBRE LA CORSA UNITA’ VELOCE FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 POSTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 15.00 INFINE, SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO, ...

