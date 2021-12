Via quarantena per i contatti de vaccinati con booster, estensione parziale per il Super Green (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per gli immunizzati con tre dosi o con due da meno di 4 mesi, se asintomatici, ci sarà una sorta di autosorveglianza ma dopo cinque giorni è previsto un tampone Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Per gli immunizzati con tre dosi o con due da meno di 4 mesi, se asintomatici, ci sarà una sorta di autosorveglianza ma dopo cinque giorni è previsto un tampone

Advertising

rtl1025 : ?? Via la #quarantena per i vaccinati con booster o con due dosi da meno di quattro mesi che vengano a contatto con… - IlContiAndrea : Il #Cts favorevole all'abolizione della quarantena per i vaccinati con terza dose che hanno avuto contatti con posi… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - iannetts70 : RT @petunianelsole: ++ Cts,con vaccino via quarantena a impiegati servizi essenziali Ma dovranno indossare Ffp2 per una settimana ++ (ANSA) - granati_mauro : RT @DSant65: Altro giro,altra corsa !! #CTS (Centro terrorismo sanitario ) “via la #quarantena per i #vaccinati con booster o con due dosi… -