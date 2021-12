Via libera al nuovo decreto anti-Covid. Stop alla quarantena per i vaccinati con la terza dose. C’è anche l’estensione ai trasporti del Green Pass Rafforzato (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del residente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, come annunciato nelle scorse ore (leggi l’articolo), ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo, secondo quanto ha riferito Palazzo Chigi, prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass Rafforzato alle seguenti attività: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri, su proposta del residente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, come annunciato nelle scorse ore (leggi l’articolo), ha approvato unlegge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo, secondo quanto ha riferito Palazzo Chigi, prevede nuove misure in merito aldel(che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i. Dal 10 gennaio 2022 finocessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso delalle seguenti attività: ...

