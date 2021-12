Via la quarantena per i vaccinati con la terza dose, annuncia il Cts. Le regioni: “Abbiamo gli strumenti per non bloccare il Paese, usiamoli in fretta” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Finalmente il governo ha deciso di ‘dare un senso’ al vaccino, poco fa infatti – dopo un lungo consulto con gli esperti ed i tecnici del Cts – per i soggetti vaccinati con 3 dosi (o con seconda dose entro 4 mesi), il governo ha deciso di togliere la quarantena covid dopo un contatto con positivi. Per chi invece vaccinato da oltre 4 mesi con la seconda dose, dovete venire a contatto con un positivo, resta la quarantena di 5 giorni e l’obbligo di tampone. Infine, per quanti non vaccinati immutata la quarantena di 10 giorni più il tampone o, in alternativa, 14 giorni senza tampone. Una decisione, quella venuta dal Comitato tecnico scientifico, come detto, presa dopo una “discussione ampia”, ed in seguito alla quale “ha trovato come sempre una posizione condivisa”. Ora a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Finalmente il governo ha deciso di ‘dare un senso’ al vaccino, poco fa infatti – dopo un lungo consulto con gli esperti ed i tecnici del Cts – per i soggetticon 3 dosi (o con secondaentro 4 mesi), il governo ha deciso di togliere lacovid dopo un contatto con positivi. Per chi invece vaccinato da oltre 4 mesi con la seconda, dovete venire a contatto con un positivo, resta ladi 5 giorni e l’obbligo di tampone. Infine, per quanti nonimmutata ladi 10 giorni più il tampone o, in alternativa, 14 giorni senza tampone. Una decisione, quella venuta dal Comitato tecnico scientifico, come detto, presa dopo una “discussione ampia”, ed in seguito alla quale “ha trovato come sempre una posizione condivisa”. Ora a ...

