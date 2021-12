“Via dal GF Vip”. Sonia Bruganelli lascia la sedia da opinionista, chi arriva (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Sonia Bruganelli salta una puntata del GF Vip 6. La moglie di Paolo Bonolis, scelta da Alfonso Signorini come opinionista del reality show in onda su Canale 5 lunedì e venerdì in prima serata, ha deciso di lasciare il programma per trascorrere qualche giorno in vacanza insieme alla famiglia. La notizia è stata confermata qualche giorno fa dal giornalista Gabriele Parpiglia: “Che succede adesso con Sonia Bruganelli? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa di Sonia non significa che non verrà sostituita e che ci sarà solo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021)salta una puntata del GF Vip 6. La moglie di Paolo Bonolis, scelta da Alfonso Signorini comedel reality show in onda su Canale 5 lunedì e venerdì in prima serata, ha deciso dire il programma per trascorrere qualche giorno in vacanza insieme alla famiglia. La notizia è stata confermata qualche giorno fa dal giornalista Gabriele Parpiglia: “Che succede adesso con? Il fatto è che lei aveva già detto che non avrebbe partecipato ad un appuntamento del GF, o meglio che saltava una puntata del Grande Fratello Vip. Adesso non so dirvi con precisione quale sarà la puntata. Questo perché ha già prenotato le vacanze fuori. Questa mini pausa dinon significa che non verrà sostituita e che ci sarà solo ...

