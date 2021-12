Verso il lockdown per i non vaccinati, le ipotesi sulle novità per quarantena e Super Green pass al lavoro (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Potrebbe passare dalla modifica dei tempi per la quarantena la prossima stretta del governo contro il Coronavirus che porterebbe a un ampliamento dell’obbligo vaccinale di fatto per circa 25 milioni di italiani e maggiori restrizioni per i non vaccinati. Lo scenario di un lockdown per i No vax, escluso dallo stesso Mario Draghi fino a poco meno di un mese fa, oggi torna con insistenza sul tavolo del governo, spinto dalla nuova ondata di contagi che solo ieri ha toccato il picco di 80 mila nuovi contagi e 202 morti. Cifre che assieme ai rischi della maggior diffusione della variante Omicron convincono il ministro del lavoro Andrea Orlando e quello della Pa Renato Brunetta a valutare l’esclusione del tampone per ottenere il Green pass da esibire sul posto di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Potrebbeare dalla modifica dei tempi per lala prossima stretta del governo contro il Coronavirus che porterebbe a un ampliamento dell’obbligo vaccinale di fatto per circa 25 milioni di italiani e maggiori restrizioni per i non. Lo scenario di unper i No vax, escluso dallo stesso Mario Draghi fino a poco meno di un mese fa, oggi torna con insistenza sul tavolo del governo, spinto dalla nuova ondata di contagi che solo ieri ha toccato il picco di 80 mila nuovi contagi e 202 morti. Cifre che assieme ai rischi della maggior diffusione della variante Omicron convincono il ministro delAndrea Orlando e quello della Pa Renato Brunetta a valutare l’esclusione del tampone per ottenere ilda esibire sul posto di ...

