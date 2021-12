Ventimila tamponi al giorno e più personale per il tracciamento. La ricetta di Giani per fronteggiare il contagio

Advertising

Mirandola59 : #cinetampone Ventimila tamponi sotto i mari - Bertolca10 : Altri ventimila casi rispetto a ieri nel conteggio dei positivi al covid: nelle ultime ventiquattro ore, complice l… - comemusica : RT @__lo_ste__: se con 200.000 tamponi si facevano ventimila positivi, con un milione di tamponi 50.000 positivi non sono prevedibili e al… - __lo_ste__ : se con 200.000 tamponi si facevano ventimila positivi, con un milione di tamponi 50.000 positivi non sono prevedibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ventimila tamponi

Il Tirreno

Basti pensare che 600 persone, tra medici, infermieri e oss, sono impegnate ogni giorno a faree a somministrare vaccini. 'Ogni giorno, solo per questo - rimarca il direttore generale - il ...Si registrano di positività, la soglia deinon veniva superata in Italia dal 1° aprile di un anno fa. Itotali sono stati 634.638, 142mila in meno rispetto a martedì. Bollettino ...Nelle ultime ventiquattro ore nel nostro Paese si sono sfiorati i centomila contagi di Covid: sono esattamente 98.020.Il presidente della Regione annuncia una serie di misure legate a tamponi e controlli dei contatti. Ecco quali ...