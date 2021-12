Variante Omicron, sintomi lievi e incubazione dura 3 giorni: cosa sappiamo (Di giovedì 30 dicembre 2021) sintomi più leggeri, incubazione più rapida. E’ sempre più chiaro l’identikit della Variante Omicron, che anche in Italia fa aumentare i contagi covid fino al record di 98mila casi abbondanti. Gli studi sulla nuova mutazione del coronavirus si susseguono, i dati vengono analizzati e il quadro si delinea. I sintomi, a differenza del covid tradizionale, risultano più lievi e -se vogliamo- vari: dal raffreddore che ricorda i malanni stagionali, soprattutto dei bambini, alla diarrea. L’incubazione invece, secondo uno studio americano, potrebbe svilupparsi in circa 72 ore. Gli elementi più recenti sono legati alla durata dell’incubazione e sono contenuti in uno studio pubblicato negli Stati Uniti dai Cdc (Centers for Disease Control and ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021)più leggeri,più rapida. E’ sempre più chiaro l’identikit della, che anche in Italia fa aumentare i contagi covid fino al record di 98mila casi abbondanti. Gli studi sulla nuova mutazione del coronavirus si susseguono, i dati vengono analizzati e il quadro si delinea. I, a differenza del covid tradizionale, risultano piùe -se vogliamo- vari: dal raffreddore che ricorda i malanni stagionali, soprattutto dei bambini, alla diarrea. L’invece, secondo uno studio americano, potrebbe svilupparsi in circa 72 ore. Gli elementi più recenti sono legati allata dell’e sono contenuti in uno studio pubblicato negli Stati Uniti dai Cdc (Centers for Disease Control and ...

