Variante Omicron, Ricciardi: “A gennaio rischio 200mila contagi al giorno” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Prevedevo 100mila casi a gennaio. Li abbiamo a dicembre. Di questo passo, con la Variante Omicron a gennaio ne avremo 200mila, 300mila…”. Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, a In Onda si esprime così sull’aumento dei contagi covid legato alla Variante Omicron. “La Variante Delta aveva cambiato le carte in tavola, Omicron ha sconvolto tutto. Il ritmo di crescita dei casi è qualcosa che non abbiamo mai visto. I contagi raddoppiano ogni giorno e mezzo, lo vedremo anche da noi. Chi non è vaccinato, prima o poi con Omicron è destinato a contagiarsi. Si ha la certezza di essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) “Prevedevo 100mila casi a. Li abbiamo a dicembre. Di questo passo, con lane avremo, 300mila…”. Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, a In Onda si esprime così sull’aumento deicovid legato alla. “LaDelta aveva cambiato le carte in tavola,ha sconvolto tutto. Il ritmo di crescita dei casi è qualcosa che non abbiamo mai visto. Iraddoppiano ognie mezzo, lo vedremo anche da noi. Chi non è vaccinato, prima o poi conè destinato aarsi. Si ha la certezza di essere ...

Advertising

ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - Agenzia_Ansa : I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono… - Adnkronos : Lo studio: #varianteOmicron buca due dosi Pfizer, ma con #terzadose 'potente attività neutralizzante'. - GMartinelli76 : RT @RadioRadioWeb: ?? 'Il virologo russo Chumakov, membro di spicco dell'Accademia delle scienze, dice in modo inequivocabile che la variant… - MilanNewsit : Alla luce della nuova ondata di contagi dovuta alla variante 'Omicron' del Covid-19, per gli impianti sportivi all'… -