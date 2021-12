Variante Omicron, Oms: “Cautela nella riduzione delle quarantene” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Variante Omicron, attenzione “a cambiare tattiche e strategie sulla base dei dati iniziali”. E’ quanto ha detto Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma per le emergenza sanitarie dell’Oms, specificando che non è “consigliabile” ridurre i controlli per il Covid, compresi i periodi di isolamento e quarantena. “Anche con le precedenti varianti, la maggior parte delle persone incubava e poi mostrava i sintomi, o risultava positivo, più o meno nei primi sei giorni e le possibilità che potesse essere positivo o che trasmettesse il virus dopo erano basse – ha detto ancora oggi in una conferenza stampa – ma allora spetta ai governi di prendere una decisione su quando permettere alle persone di uscire dalla quarantena con un test aggiuntivo”. Ryan ha poi esortato alla Cautela riguardo alla possibilità di prendere ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021), attenzione “a cambiare tattiche e strategie sulla base dei dati iniziali”. E’ quanto ha detto Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma per le emergenza sanitarie dell’Oms, specificando che non è “consigliabile” ridurre i controlli per il Covid, compresi i periodi di isolamento e quarantena. “Anche con le precedenti varianti, la maggior partepersone incubava e poi mostrava i sintomi, o risultava positivo, più o meno nei primi sei giorni e le possibilità che potesse essere positivo o che trasmettesse il virus dopo erano basse – ha detto ancora oggi in una conferenza stampa – ma allora spetta ai governi di prendere una decisione su quando permettere alle persone di uscire dalla quarantena con un test aggiuntivo”. Ryan ha poi esortato allariguardo alla possibilità di prendere ...

