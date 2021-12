Variante Omicron | incubazione dura 3 giorni | studio

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’dellacirca 3. E’ il risultato di un nuovoche definisce il quadro relativo alla nuova, già accostata a sintomi covid più lievi rispetto allaDelta. E’ il 2 dicembre quando il Nebraska Public Health Laboratory identifica ladi Sars-CoV-2 nei campioni di 6 persone di età comprese tra 11 e 48 anni. Un’intera famiglia contagiata dal virus, che diventa protagonista di uno, pubblicato dai Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) statunitensi, che suggerisce un periodo dipiù breve perrispetto alle varianti precedenti: circa 72 ore, 73 per l’esattezza ...

