Variante Omicron | il virologo | “In Italia è già oltre il 70%”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lainè giàil 70%. “A breve ci sarà una nuova survey sulle varianti, ma la situazione nazionale vede in media lagiàil 70%, anche se poi ci sono situazioni a macchia di leopardo. Ad esempio in Toscana, nei nuovi casi troviamo praticamente soloche è sicuramentel’80%” dice all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore Unità di virologia azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Societàna di microbiologia, tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss). “E’ chiaro che il dato riportato dalla ‘fotografia’ scattata il 20 dicembre e presentata il 23 dicembre, con laal 28%, oggi è ...

Advertising

ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - RaiNews : Sembra stiano cambiando i sintomi del Covid con la variante Omicron, sempre più simili a quelli di una normale infl… - Agenzia_Ansa : I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono… - Samira1577 : RT @valy_s: Secondo #Sileri siamo alla fine di #Covid19 “grazie ai vaccini e grazie ad una variante più leggera” (Se sarà così, sarà SOLO g… - scheerenberger : RT @euronewsit: Italiani a casa per #Capodanno. La variante #Omicron spaventa: 5 milioni di viaggi annullati. #turismo #viaggi #vacanze @Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

Ladel coronavirus avrebbe un periodo di incubazione più breve rispetto alle versioni precedenti, solo tre giorni. A suggerirlo è uno studio su un piccolo focolaio dain ...Giorgio Parisi, premio Nobel della Fisica, ha analizzato i dati più recenti della. E, in un'intervista all'Ansa, ha detto che è realistico attendersi circa 100.000 casi già intorno al 31 dicembre. 'È chiarissimo che i casi totali stiano raddoppiando in una ...Milano - Il dilagare della variante Omicron non si ferma e si diffonde anche nel mondo dello spettacolo. Così il Teatro della Scala è costretto ad annullare diverse rappresentazioni della Bayadere, co ...Le aspettative di inizio anno lasciano ora spazio a una nuova emergenza: il virus non è sparito e rilancia con le varianti. Ma si combatte con la terza dose ...