Variante Omicron | il virologo | “In Italia è già oltre il 70%”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Lainè giàil 70%. “A breve ci sarà una nuova survey sulle varianti, ma la situazione nazionale vede in media lagiàil 70%, anche se poi ci sono situazioni a macchia di leopardo. Ad esempio in Toscana, nei nuovi casi troviamo praticamente soloche è sicuramentel’80%” dice all’Adnkronos Salute Mauro Pistello, direttore Unità di virologia azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Societàna di microbiologia, tra i fondatori della rete di sequenziamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss). “E’ chiaro che il dato riportato dalla ‘fotografia’ scattata il 20 dicembre e presentata il 23 dicembre, con laal 28%, oggi è ...

Lapotrebbe esaurirsi in Sud Africa, nel giro di poche settimane, con enorme sollievo di altri Paesi dove si sta ancora diffondendo. E' quanto sostengono gli esperti. Una serie di studi ..."Stiamo esaminando i dati ed emerge sicuramente un aumento dei casi, con molti contagi da- ha detto il primo ministro - . Ma, d'altra parte, questa nuovaè meno aggressiva rispetto ...Lockdown per i non vaccinati da Capodanno e nuovo green pass sul posto di lavoro L’emergenza coronavirus e la diffusione della variante Omicron spingono il ministro del Lavoro Andrea Orlando e quello ...I giovani possono prenotarsi per la vaccinazione booster da oggi 29 dicembre – Dal 10 gennaio viene ridotto a 4 mesi il periodo tra la seconda e la terza vaccinazione. L’asses ...