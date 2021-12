Valeria Marini GF Vip | richiesta senza precedenti | “Mettilo nella lista della spesa”

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)è ancoraCasa del GF Vip 6. Insieme a Giacomo Urtis, con cui forma un concorrente unico, ha superato la nomination di lunedì scorso, quando è uscito Biagio D’Anelli. La showgirl stellare ha sicuramente portato allegria tra i vipponi di Alfonso Signorini, ma ultimamente si è anche distinta per un litigio feroce con una delle new entry, Nathaly Caldonazzo. Tra le due era successo qualcosanotte e la nuova concorrente che il pubblico ha recentemente visto anche a Temptation Island Vip aveva additatocome “pazza” ed “esaurita”. Ed è partito un forte sfogo quando l’è venuto a sapere. “Ti ho chiesto scusa per questa mattina, anche se eri fuori luogo come sei fuori luogo da quando sei arrivata. Capisci? Sì è così”, l’aveva attaccata la “compagna” ...

Tutti i Vip si sono alzati in preda al panico,, Carmen Russo ed Eva Grimaldi , in particolare, erano agitatissime. Lulù le ha dato un peluche per calmarla e poco dopo Katia ha fatto il ...L'artista decide di fare uno scherzo traendo in inganno i suoi coinquilini che dormivano sereni: spaventate sopratuttoe Carmen Russo. Nonostante la sua serietà e rigore spesso attaccati e non compresi, Katia Ricciarelli ha anche un lato giocoso. Infatti, svegliatasi nel cuore della notte decide di fare ...GF Vip, Nathaly Caldonazzo delusa dalle altre gieffine: "C'è stata una coalizzazione totale" Di recente Nathaly Caldonazzo una nuova concorrente del ...La Marini è esplosa in pianto a seguito di un acceso diverbio con un'altra concorrente del Grande Fratello Vip. Ecco cos'è successo ...