Valeria Marini e la richiesta particolare agli autori del Grande Fratello Vip (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La nota showgirl Valeria Marini ha fatto una richiesta molto particolare alla redazione del Grande Fratello Vip Continua il percorso L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La nota showgirlha fatto unamoltoalla redazione delVip Continua il percorso L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

MondoTV241 : GF Vip, 'Voglio un vibratore' la richiesta hot di Valeria Marini #gfvip #valeriamarini - ValentinaDondi : Non so come farmi le unghie per tenerle lunghissime ma non sembrare Valeria Marini - infoitcultura : GfVip, Valeria Marini e il vibratore: gli autori di Signorini sotto choc, casa 'a luci rosse' - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Valeria Marini punta Barù e Gianmaria Antinolfi! - infoitcultura : Valeria Marini scoppia in lacrime in diretta: pesanti insulti al suo indirizzo -